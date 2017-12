Verstappen opnieuw Persoonlijkheid van het Jaar op gala FIA

De keuze wordt gemaakt door de mediavertegenwoordigers die de Formule 1 het hele jaar volgen. Verstappen hield wereldkampioen Lewis Hamilton en teamgenoot Daniel Ricciardo achter zich.



,,Ik probeer altijd eerlijk en recht door zee te zijn. Ik denk dat ik daarom deze prijs opnieuw gewonnen heb'', zei Verstappen, dit jaar winnaar van twee grands prix. ,,Het was een zwaar seizoen, maar ik heb er veel van geleerd.''



Hamilton werd voor de vierde keer gehuldigd als wereldkampioen van de Formule 1. HIj won dit jaar negen van de twintig wedstrijden. De Monegask Charles Leclerc werd uitgeroepen tot 'Rookie of the Year', oftewel het grootste talent. De winnaar van de Formule 2 debuteert volgend jaar in de hoogste autosportklasse voor Sauber. De actie van het jaar kwam op naam van de Finse rallyrijder Esapekka Lappi voor een 'jump' in de rally van Portugal.