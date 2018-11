Verstappen over eventuele derde plaats in WK: ‘Wat heb ik daaraan?’

Flörsch geopereerd aan nekwervel na zware crash

20 november Racetalent Sophia Flörsch is in een ziekenhuis in Macau succesvol geopereerd aan de breuk in haar nekwervel. Haar vader Alexander Flörsch meldt dat de operatie in het ziekenhuis Conde S. Januário aan de zevende nekwervel elf uur heeft geduurd. Flörsch ligt op de intensive care en moet daar in ieder geval een nacht blijven.