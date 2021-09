Verstappen over inhaalrace in Sotsji: ‘Voorzichtig? Dan kom je nergens voorbij’

Video Mercedes-baas Wolff over crash Verstappen en Hamilton: ‘De halo heeft Lewis zijn leven gered’

13 september Toto Wolff vermoedde dat er min of meer opzet in het spel was vanuit Max Verstappen, toen die samen met Lewis Hamilton in de grindbak eindigde in Monza. De Mercedes-baas vond bovendien dat de stewards een lijn moeten trekken. ,,We willen niks ernstigers zien.” Zo stelde hij ook dat de halo het leven van Hamilton heeft gered.