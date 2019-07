Verstappen over knal Vettel: Balen, maar dit is óók racen

Door Arjan Schouten



Geen stoom uit de oren. Geen gevloek. Nee, Max Verstappen stapte na een geweldige race waarin nog veel meer had gezeten opvallend kalm uit zijn RB15. Verstappen had na een tweede plaats in 2016 een tweede podiumplaats op Silverstone kunnen bemachtigen, tot hij na vele gevechten met beide Ferrari-coureurs nog door Sebastian Vettel uit de strijd om de podiumplaatsen werd geramd. ,,Ik was er voorbij en hield de deur dicht voor Seb. Normaal verwacht je dan dat hij naar rechts gaat, maar hij remde te laat. En ja, toen voelde ik opeens die klap’‘, zo speelde Verstappen een kwartiertje na de finish van de Britse grand prix de film nog eens af.



Meteen na de race kwam Vettel schuldbewust naar de Limburger toe, om zijn excuses te maken. ,,Alleen maar goed dat hij de fout meteen toegeeft’‘, aldus Verstappen, die later vernam dat Vettel ook bestraft was door de wedstrijdleiding (tien seconden en twee strafpunten op de licentie).