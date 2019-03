Verstappen over kritiek Rosberg: Mijn zelfvertrouwen is mijn kracht

Mercedes-teambaas Toto Wollf, te gast in de podcast van Rosberg, nam het een beetje voor Verstappen op. Hij probeerde te benadrukken dat het gedrag van Verstappen, die begin vorig seizoen en het jaar ervoor nog wel eens in opspraak kwam vanwege zijn rijgedrag, ook met leeftijd en overmoed te maken heeft. Wat vanzelf verdwijnt, hoe ouder hij is. ,,Maar ik denk ook helemaal niet dat het overmoed is”, zo reageert Verstappen nogmaals. ,,Totaal niet, zelfs. Weet je wat het is.. Als je opeens races gaat winnen, ben je ongelooflijk en geweldig. Iedereen praat dan positief over je, omdat er eigenlijk niks negatiefs te zeggen is. En als je dan tweede of derde wordt, is het al iets minder positiefs. Dat houd je altijd. Ik ben gewoon mezelf. Focus me op mezelf. Hoef niet altijd die meningen van anderen naar m’n hoofd geslingerd te krijgen. Daar doe ik toch niks mee. Overmoed, totaal niet... Zelfvertrouwen is gewoon een kracht van mij. Een kracht die sommigen misschien wel willen of hadden willen hebben.”