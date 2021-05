Verstappen over ‘oorlog’ met Mercedes: ‘Laten we dat woord niet gebruiken’

Door Rik Spekenbrink



Zijn mooiste race voor Red Bull? ,,De eerste”, lacht Max Verstappen hard. De logische vraag kreeg een logisch antwoord. Een eerste overwinning is altijd speciaal, maar de omstandigheden waaronder dat vijf jaar geleden gebeurde, hier in Barcelona, maakte het sprookje helemaal compleet. ,,Een goede start voor het team”, zei Verstappen op de persconferentie vooraf aan de Grote Prijs van Spanje, met gevoel voor understatement. ,,Verder zijn alle overwinningen hoogtepunten. Gelukkig heb ik sowieso meer goede dan slechte herinneringen aan die 99 races voor het team.”

Tegelijkertijd is terugkijken geen hobby van de Limburger. En dat hoeft ook niet, want ook die honderdste race voor de renstal is er één om naar uit te kijken. Koud uit de auto in Portugal, waar Verstappen afgelopen zondag onder moeilijke omstandigheden tweede werd, repte hij al over Barcelona. Terug naar een ‘normaal’ circuit, in de zin dat het asfalt niet aanvoelt als het ijs van Thialf. ,,Ik ben blij dat we weer op een baan rijden met normale grip”, herhaalde Verstappen. De verwachting is ook dat Red Bull Racing dan nog competitiever is ten opzichte van Mercedes, ook al is juist dat team de laatste jaren oppermachtig in Catalonië. ,,De verhoudingen zullen per circuit wat verschillen en nooit helemaal vooraf te voorspellen zijn. Maar ik kijk uit naar elk gevecht dat we zullen hebben dit seizoen.”

Met name de internationale autosportpers deed vanmiddag erg zijn best om het vuurtje rond dat duel tussen beide teams verder op te poken. Ben je klaar voor een oorlog, was de vraag aan Valtteri Bottas, die gretig toehapte. ,,Zeker. Het is nu al een epische strijd en dat zal het blijven. Ik ben er klaar voor.” Verstappen reageerde ook gevat, op ongeveer dezelfde vraag. ,,Laten we dat woord vermijden”, doelde hij op de oorlog. ,,Laten we het op een goede manier competitief houden. Ik heb een goede verstandhouding met Lewis Hamilton, er is wederzijds respect en we kunnen het tegen elkaar zeggen als de ander het goed of beter heeft gedaan. Dat is belangrijk. Maar die strijd, die is natuurlijk goed voor de sport. En ik hou daar ook van.”

Bottas had overigens wel eens gezelligere sessies met de media. Zijn achterstand op teamgenoot Lewis Hamilton is na drie races al 37 punten, de Fin staat onder druk. Hij kreeg vragen omtrent aanstaande teamorders en over een eventuele rijderswissel, nadat een Engelse krant eerder in de week meldde dat Mercedes overweegt George Russell nog gedurende dit seizoen in te vliegen. ,,Dat gaat niet gebeuren”, verzekerde Bottas. ,,Tijdens het seizoen van coureur wisselen, is niet iets wat we bij Mercedes doen, wij respecteren contracten. Er is maar één team dat dat doet”, deelde hij nog een plaagstootje uit aan Red Bull. ,,Die bullshit zul je in de sport altijd houden. Als ik hard blijf werken, komen de resultaten vanzelf en wordt het zichtbaar dat ik van waarde ben. En dan stoppen die geruchten wel.”

Terug naar dit weekeinde. Verstappen hoopt uiteraard te winnen en er 2-2 van te maken richting Hamilton. Hij hoopt dat de auto het wat beter naar zijn zin heeft in Barcelona dan in Portugal. ,,Ik denk niet zozeer dat Mercedes veel vooruitgang heeft geboekt, het was meer dat wij daar niet top waren. Die grip is niet helemaal ons ding, misschien de lay-out ook niet. Hier weten we na al die jaren en testweken goed wat we moeten doen. Als je op deze baan een goede auto hebt, gaat het echt hard.”

