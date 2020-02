Verstappen over stuursysteem Mercedes: Maak me er niet druk om

Door Arjan Schouten



Natuurlijk kreeg ook hij de vragen, na anderhalve dag testen. Eerst mocht hij over zijn eigen RB16 praten, die hij ‘smoothly’ meer dan 250 rondjes over Circuit de Catalunya stuurde. Maar daarna ging het toch al snel over dat innovatieve stuursysteem van Mercedes. Het duw en trek-stuur, waarmee de ophanging verandert kan worden, waar iedereen in de paddock in Barcelona al twee dagen over praat. ,,Wat dat gaat brengen? We zullen het wel zien”, reageerde Verstappen rustig, na zijn ochtendsessie namens Red Bull Racing. ,,Ik maak me er maar niet te druk om. Dat is ook niet mijn job. Ik ben hier om mijn auto zo snel mogelijk het circuit rond te rijden. Dat is wat ik moet doen. En dit soort dingen zijn niet aan mij. Ook niet om te kijken of het toegestaan is of niet. Ik focus liever op mijn eigen auto.”