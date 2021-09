Verstappen pakt pole en Hamilton kent problemen: ‘Ik heb een paar mooie punten gescoord’

,,Dit is de eerste medaille van m'n leven’’, grapte de Limburger die een zilveren plak om z’n nek kreeg, uitgereikt door olympisch kampioen op de 100 meter Marcell Jacobs die voor de race een sprintstart had gedaan. ,,Het is wel wat beter gegaan dan verwacht, moet ik zeggen. Ik heb een paar mooie punten gescoord. En starten van pole morgen, dat is natuurlijk mooi. Mercedes blijft snel, maar dit is een goede uitgangspositie voor morgen. We gaan proberen morgen nog een goede race af te leveren.”



Ook vergrootte Verstappen door het slechte vertrek van Hamilton zijn voorsprong in het wereldkampioenschap met 2 punten naar 5. Waar hij begon met het streven om de schade te beperken ten opzichte van Mercedes, deed Verstappen juist prima zaken in de tweede sprintkwalificatie in de Formule 1-historie.



Datzelfde was te zeggen voor Bottas, die het team van Mercedes na dit seizoen verlaat maar nu ook een zege schonk. ,,Vooralsnog is het voor mij een foutloos weekend met het maximale resultaat. Natuurlijk is het vervelend dat ik min of meer alles moet resetten voor morgen. Maar ik ga er niet te veel aandacht aan besteden, want kan er niks aan doen. Ik ga vol gas morgen, dat is het enige wat ik kan doen.”