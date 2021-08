Verstappen pakt pole en voorkomt megastunt Russell in krankzinnige kwalificatie op Spa

Max Verstappen start morgen van pole position in de Grand Prix van België. In een spectaculaire, natte en niet ongevaarlijke kwalificatie was hij op het circuit van Spa-Francorchamps de snelste. Naast hem een grote verrassing: George Russell. En op plek drie kampioenschapsleider Lewis Hamilton.

Door Rik Spekenbrink



In continu wisselende omstandigheden kwam het behalve pure snelheid vanmiddag in de Belgische Ardennen ook aan op timing en lef. Max Verstappen had al die factoren het best onder controle. Hij start morgen voor de negende keer in zijn carrière vanaf het eerste startvak, en voor de zesde keer dit seizoen. Bij zijn tijd van 1.59,765 kwam George Russell in de Williams nog het dichtst in de buurt: 2.00,086. Hij versloeg Lewis Hamilton met dertien duizendsten.

Het publiek op Spa, althans de oranje helft, kon na uren in de druilende regen eindelijk juichen. ,,Dit is gewoon geweldig”, jubelde Verstappen over de boordradio. ,,Het was zo moeilijk vandaag op de baan. Maar dit is een geweldige start na de zomerstop.” Teambaas Christian Horner feliciteerde zijn rijder met een ‘mega job’.

De kwalificatie lag geruime tijd stil na een zware klapper van Lando Norris, aan het begin van Q3. Het was even daarvoor stevig gaan regenen, in Eau Rouge verloor de Brit van McLaren de auto, met een code rood tot gevolg. Het was juist Norris die in de kwalificatie de meeste lef toonde. Op een eerst nog opdrogende baan gaf hij het meest gas, met een snelste tijd in zowel Q1 als Q2 als resultaat. Norris leek een goede kans te maken op zijn eerste pole position.

Op een nog kletsnatte baan begon de kwalificatie al een kwartiertje later dan gepland vanwege de regen. Williams bleek de listige situatie het best in te schatten, door als enige tam voor de intermediates te kiezen, de ‘semi’ regenbanden. Alle anderen begonnen op de regenbanden, maar moesten snel naar binnen om te wisselen, want die waren duidelijk te langzaam.

In het tweede deel maakte Mercedes er aanvankelijk een potje van. Eerst werd Lewis Hamilton met gebruike intermediates naar buiten gestuurd en meteen weer binnen geroepen voor een vers setje. Daarmee verprutste hij zijn snelle ronde, waarna hij weer binnenkwam en een derde (van de vier beschikbare) set intermediates liet monteren. Daarmee redde Hamilton net op tijd het vege lijf. Valtteri Bottas had al eenzelfde rommelige sessie, maar ook hij was net op tijd binnen met een snelle ronde.

Direct na Q2 begon het, in ieder geval rond startfinish, andermaal stevig te regenen. Toen Sebastian Vettel in het begin van Q3 de plassen op het asfalt zag en het gebrek aan grip voelde, vroeg hij al over de boordradio al om een rode vlag. Die kwam er pas nadat Norris snoeihard was gecrasht. Hij raakte op volle snelheid de bandenstapel en draaide op hoge snelheid zeker vier keer in de rondte. De toeschouwers en kijkers hielden even hun adem in, zeker na het zware ongeval van Beitske Visser en vijf van haar collega’s zaterdagmiddag op precies dezelfde plek. Maar de duim van Norris kwam snel, met een sprongetje kwam hij uit zijn wrak.

,,Ik zei het toch”, schreeuwde Vettel het uit, voordat hij bij de auto van Norris keek hoe het met zijn collega ging. ,,Dit was zo onnodig.”

De kwalificatie lag bijna drie kwartier stil, voordat de klok alsnog ging lopen voor de laatste negen minuten. Hamilton was in de eerste snelle ronde het rapst, maar het was duidelijk dat het op een opdrogende baan nog harder zou moeten kunnen. George Russell verbaasde iedereen door in zijn Williams veel lef te tonen en uiteindelijk Hamilton voor te blijven. Maar het laatste woord was aan Verstappen.

,,Het was tricky vandaag”, zei de Nederlander. ,,Moeilijk om de auto op de baan te houden, de banden op het juiste moment op temperatuur te krijgen, en na die lange pauze was het ook even aftasten. Maar we hebben de pole en daar gaat het om.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.