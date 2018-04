Verstappen: 'Praten met Hamilton? Misschien'

Uiteraard ging het bij de openingspersconferentie met Max Verstappen in Shanghai ook nog over de race van afgelopen zondag in Bahrein. ,,Maar ik snap niet waarom iedereen hier zo’n punt van maakt.”

Door Rik Spekenbrink



Max Verstappen weet na een paar jaar in de Formule 1 wel hoe het werkt. Ook al zijn we in China en is de komende zondag dichter bij dan de vorige, de pers houdt ook van een stevig potje nakaarten. En al helemaal als er een relletje is geweest. Ook autosportfederatie FIA lijkt er de coureurs speciaal voor uit te kiezen als het gaat om de traditionele persconferentie op donderdag. Verstappen nam vandaag in Shanghai plaats tussen Pierre Gasly en Marcus Ericsson en natuurlijk ging het ook over de race die inmiddels vier dagen achter ons ligt.

De Nederlander ging het onderwerp niet uit de weg. Hij had de touché met Lewis Hamilton, die hem afgelopen weekeinde in Bahrein op een vroege uitvalbeurt kwam te staan, niet terug hoeven zien. ,,Ik zat zelf in de auto, heb gevoeld en gezien wat er gebeurde”, zei Verstappen. ,,Dit is racen. Ik had een eerlijke kans om Hamilton in te halen en ging ervoor. Ik deed helemaal niets geks of risicovols. Maar we gaven elkaar net te weinig ruimte en dan kan dit gebeuren. Zo simpel is het.”

Quote Ik had een eerlijke kans om Hamilton in te halen en ging ervoor. Ik deed helemaal niets geks of risicovols Max Verstappen

Dickhead

Kort na de race zag Hamilton de beelden van de botsing terug en noemde hij Verstappen, duidelijk hoorbaar, een dickhead. Vrij vertaald: een eikel. Verstappen had het circuit toen al verlaten en had daar nog niet op gereageerd. Dat deed hij vandaag wel. ,,Het is makkelijk om de jongere coureur de schuld te geven”, sprak hij duidelijke taal. Of hij al met de wereldkampioen had gesproken over het voorval? ,,Nee. Misschien gebeurt dat nog, al weet ik niet of het nodig is. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Ik begrijp alleen niet waarom dit zo’n issue is.”

Verwacht van Verstappen in China, of de races daarna, dan geen voorzichtigere rijstijl. ,,Waarom zou ik iets veranderen? Ons doel is altijd om op het podium te komen of races te winnen. Ook in Bahrein had ik het idee dat het podium haalbaar was, want de auto was goed. Dus probeerde ik iemand in te halen toen die kans zich voordeed. Nu ging het dan mis, maar in Mexico vorig jaar (waar Verstappen won, red.) had zoiets ook kunnen gebeuren en ging het wel goed.”

Net als vorig jaar op het circuit in China trouwens, toen Verstappen van plek 16 bij de start opstoomde naar plek 3. ,,Dat was wel op een natte baan, dat maakt het voor mij iets eenvoudiger.” Maar, herhaalde hij, de nieuwe RB14 is gewoon in orde. ,,Ik ben er weer helemaal klaar voor.”