Verstappen reed met maagklachten naar zege in VS: ‘Het zag hem zwart voor ogen’

,,Het zag hem zelfs even zwart voor de ogen”, zegt Marko in het Duitse autosportmagazine Auto Motor und Sport.

Pérez verklaarde meteen na de race, waarin hij als derde finishte, dat hij zwaar had geleden. Hij voelde zich al niet lekker voor de race en dat werd alleen maar erger omdat zijn drinksysteem defect bleek. De Mexicaan voelde de krachten wegvloeien uit zijn lichaam. ,,Het was vreselijk. Dit was de zwaarste en langste race uit mijn carrière”, zei Pérez.

Verstappen gaf echter geen krimp in de race. Hij won een tactisch steekspel met rivaal Lewis Hamilton van Mercedes en zegevierde voor de achtste keer dit seizoen. ,,Max heeft zichzelf met ademhalingsoefeningen en drinken hersteld”, wist Marko. ,,Het is ongelooflijk hoe sterk hij mentaal is. Hij rijdt op de limiet, is niet topfit en denkt toch na over de strategie. Zijn prestatie, maar ook die van Pérez is opzienbarend”, aldus de 78-jarige Marko, de man die destijds Verstappen naar Red Bull haalde.