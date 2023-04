Verstappen scheldt Russell uit na sprintrace in Bakoe: ‘Dickhead!’

Akkoord Formule 1: twee kwalifica­ties en nog maar één training tijdens GP met sprintrace

De teams in de Formule 1 zijn unaniem voor een andere opzet van de grands prix waarbij ook een sprintrace wordt gehouden. Het is de bedoeling dat zowel voor de sprintrace als de hoofdrace een aparte kwalificatie wordt gehouden. Dat betekent dat de coureurs in een weekend met een sprintrace slechts één training hebben om de juiste afstelling van hun auto’s te vinden.