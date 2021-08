Verstappen seconde sneller dan Hamilton in natte vrije training op Spa

Omdat het vanmorgen veel geregend had in de Ardennen, begonnen de coureurs onder natte omstandigheden aan de laatste vrije training. Toch koos, op een enkeling na die de regenbanden onderschroefde, iedereen voor de intermediates.

Op die banden kwam Verstappen het beste voor de dag. Hij was zowel in de eerste als de derde sector een klasse apart en dook ruim een seconde onder de tot dan toe snelste tijd van Hamilton. Pérez onderstreepte de overmacht van Red Bull door wat later de tweede tijd neer te zetten én de snelste te zijn in de tweede sector.