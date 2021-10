Verstappen slaat aanval Hamilton af en loopt na zinderende apotheose uit in titelstrijd

Door Arjan Schouten



Hij in 2.16 meter lang. Maakte alles mee. Maar zelfs aandachtig toeschouwer Shaquille O’Neal vond het slot van de Amerikaanse GP bloedstollend spannend. De Amerikaanse fans die van dit wervelende Formule 1-seizoen nog niet veel gezien hadden vanwege het tijdsverschil, kregen meteen the full package in hun eigen Texas. Een soort live-uitvoering van een Drive to Survive-aflevering, die zo zonder montage op Netflix kan. Symbolischer voor dit spannende wereldkampioenschap had deze race natuurlijk niet kunnen verlopen.

Als een jojo ging het 56 rondjes lang op en neer met de kansen voor de twee titelkandidaten. Precies zoals het al maanden gaat, waar ze ook ter wereld het asfalt bevechten. Verstappen begonnen op pole, Hamilton er meteen voorbij bovenin de eerste bocht. Verstappen er weer langs na een geslaagde undercut, met gedurfde strategie in de pitstraat. Hamilton weer vooraan bij de tweede vroege bandenstop van Verstappen. En de Limburger weer erlangs met nog 18 ronden te gaan in het slot van de wedstrijd, toen Hamilton ook nog eens wisselde naar nieuwe harde banden.

Bekijk hoe Verstappen de Britse aanval pareerde in de slotronde

Zo draaide de eerste GP van Amerika in twee jaar tijd uit op een Texaanse thriller in de slotronden, waar ook dit WK spannend zal blijven tot het einde. Daarin kwam Hamilton binnen een seconde van Verstappen, maar bleef uiteindelijk Hamilton voor, op weg naar zijn 18de zege. ,,Wat een job, jongens. We hebben het geflikt”, jubelde hij na het boeiende gevecht. Echt gevochten op het asfalt werd er niet eens na de spannende eerste meters op de heuvel van Circuit of The Americas, waar de Britse zevenvoudig kampioen simpelweg rapper was. Maar ook het geschaak van de knappe koppen binnen de twee formaties bleef de 180.000 Amerikaanse fans tot het vallen van de geblokte vlag boeien.

Van begin tot eind zat de suspense erop, met de twee grootste sterren van de Formule 1 wederom in de hoofdrol. En alsof hij nog niet genoeg te doen had achter het stuur, schaakte Verstappen gezellig even mee. Zelf al vroeg gewisseld naar hard, dacht Verstappen hardop mee, met teammaat Sergio Pérez nog vooraan op de staart van Hamilton. ,,Misschien moeten we Checo niet te lang druk laten zetten”, opperde Verstappen, waarna de Mexicaan meteen de pitlane in werd gedirigeerd. Waarop Mercedes dan weer moest reageren.

Het paste allemaal in het plaatje van een sterk, doordacht weekend van de kant van Red Bull Racing. Na Turkije en Rusland naar Amerika gereisd met wat bibbers, want ja daar was Mercedes eng snel. En dat waren ze ook op de eerste trainingsdag in Austin nog. Maar de ommekeer kwam op zaterdag, opeens zaten ze er weer bij. Zaten ze er zelfs voor. Een ontwikkeling die ook Verstappen positief verraste.

In de race bleek Hamilton nog steeds over het iets rappere materiaal te beschikken, maar het ontloopt elkaar niks. Met slim spel, een rol waarin Red Bull Racing natuurlijk gedwongen werd door de vroege machtsovername vooraan, bleef de formatie prima bij. Zo liep Verstappen uit naar 12 punten verschil in het WK, waar hij nu leidt met 287,5 punten voor Hamilton (275,5), die nog een bonuspuntje pakte. ,,Ik ben dol op deze strategie”, jubelde Verstappen. ,,We moesten het iets anders aanpakken omdat we het bij de start verloren. Agressief, ja. En je weet uiteindelijk niet of dat wel gaat werken, maar het pakte goed uit. Het werd ook nog wel tof in die laatste drie rondjes, spannend. Maar we hebben ’m er uiteindelijk toch uit weten te trekken. En dat is natuurlijk geweldig mooi.”

,,Allereerst de felicitaties voor Max, hij heeft het echt geweldig gedaan", legde Hamilton zich op zijn beurt neer bij zijn tweede plaats. ,,Wij natuurlijk ook als team, maar uiteindelijk was Red Bull aan het einde van een spannend weekend net ietsje beter. Een topweekend zo, voor een geweldig mooi publiek, hier in Amerika."



Het belooft heel veel voor de laatste vijf races die nog resten in dit wereldkampioenschap. In totaal nog maximaal 130 punten te verdelen in Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en het slotnummer in Abu Dhabi. De favoriet? Zegt u het maar. Dit WK gaat als een jojo op en neer, bleek de laatste maanden extreem moeilijk te voorspellen. Niet voor niets wisselden ze al vijf keer van de leiding in het kampioenschap. Formule 1 is een circus met twintig coureurs en tien teams, maar twee man steken er gigantisch bovenuit en ontlopen elkaar nauwelijks, bleek eens te meer in Amerika.

