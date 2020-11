Verstappen spint en klokt zesde tijd in eerste vrije training, Hamilton en Bottas het snelst

Hamilton evenaart record Schumacher; zijn zeven wereldti­tels in beeld

15 november Lewis Hamilton heeft het predicaat beste Formule 1-coureur aller tijden verdiend. De 35-jarige Brit veroverde in de Grote Prijs van Turkije voor de zevende keer de wereldtitel. De coureur van Mercedes is in titels op gelijke hoogte gekomen met de Duitse racelegende Michael Schumacher.