Verstappen stapt vrijdag in zijn nieuwe RB16B: ‘Je voelt verschil met vorig jaar’

testdagenMax Verstappen stapt vrijdag voor het eerst in zijn nieuwe bolide. Ploeggenoot Sergio Pérez komt een dag later in actie tijdens de testdagen in Bahrein.

,,Het is altijd goed om weer in de auto te zitten ”, zegt Verstappen. ,,Ik hou van de winterpauze, maar als je eenmaal hier staat en je ziet dat de auto klaar is om te vertrekken, wil je gewoon weer instappen, vooral om in een Formule 1-auto te stappen. De eerste keer dat je de pits uit gaat, is altijd een geweldig gevoel. Nu kijk ik gewoon uit naar raceweekends.‘’

Na een aantal promotierondjes in de nieuwe RB16B kan Verstappen in Bahrein zijn wagen voor het eerst echt uitproberen. Voor hem is de vrijdag en de zondagmiddag gereserveerd. Pérez test op zaterdag en zondagmorgen.

,,Er zijn veranderingen en je voelt het verschil met vorig jaar ”, aldus Verstappen. ,,De vloer is heel anders en dus zal de auto zich altijd anders gedragen. Ik ben altijd enthousiast over raceweekends, maar eerst hebben we de drie testdagen in Bahrein. Het wordt dus belangrijk om veel kilometers in de auto te rijden en je er comfortabel bij te voelen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid aan het eerste raceweekend kunt beginnen.‘’