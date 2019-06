Verstappen start als derde aan race, Leclerc pakt tweede pole

,,Charles verdiende deze pole. Max rijdt het hele weekend al rap. Dit is vooralsnog een mooi weekend’‘, meende Hamilton. ,,Ik mag tegen de jonkies vechten. Laten we hopen dat dit een mooie show wordt.‘’



De ruim 20.000 Nederlanders langs het asfalt van de Red Bull Ring waren alvast in hun nopjes met de kwalificatie, die een onverwachte derde plaats voor hun raceheld bracht. ,,Dit is een geweldig resultaat, want deze baan is geen makkie voor ons’‘, meende Verstappen, die in Q1 zelfs de snelste tijd noteerde en in Q2 tussen de Mercedessen doorstoomde naar Q3 waar hij zich dus van de derde startplaats verzekerde. ,,Heel fijn om morgen in de top-3 te mogen beginnen. Hopelijk kan ik de mensen morgen ook een mooi resultaat cadeau doen.‘’