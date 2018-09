Verstappen start als tweede in Singapore, pole voor Hamilton

Een verrassing, zo mag de P2 voor Max Verstappen in Singapore best genoemd worden. Heel het weekend klaagde de Limburger over zijn Renault-motor, maar die krachtbron wist op het moment supreme dan toch te leveren. Op het Marina Bay Circuit moest hij in Q3 alleen wereldkampioen Lewis Hamilton slechts 0,3 seconde voor laten gaan (1.36,015 om 1.36,334). De Brit reed dan ook een superronde, op weg naar pole. ,,Dit voelt echt als een zege, als ik eerlijk ben’‘, gaf een jubelende Verstappen meteen toe. ,,Na de problemen die ik had in de vrije training en eerste deel van de kwalificatie met de motor, voelt dit echt fantastisch. Dit bewijst maar weer eens dat we een geweldige auto hebben.''