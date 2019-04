Verstappen tevreden, Gasly baalt: ‘Op naar morgen!’

Door een losse putdeksel moest de eerste oefensessie vroegtijdig worden afgebroken. ,,Dat heeft ons niet echt pijn gedaan, want alle andere teams hadden daar ook last van. Het was wel belangrijk, dat we in de tweede sessie veel ronden hebben kunnen rijden. De baan is glad hier, daar moet je dus even aan wennen. Je moet voortdurend in staat zijn om je aan de omstandigheden aan te passen. De balans van de auto voelde in elk geval goed aan. Op naar morgen.''



Pierre Gasly, de Franse teamgenoot van Verstappen, moet zondag bij de Grand Prix van Azerbeidzjan vanuit de pitstraat starten. Hij kreeg een straf wegens het missen van een weegmoment aan het einde van de tweede trainingssessie.