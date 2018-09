Verstappen tevreden: Ging veel beter dan verwacht

Teambaas Renault: Verstappen wel erg veeleisend

17:23 Renault-baas Cyril Abiteboul is niet te spreken over de opmerkingen van de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen. De twintigjarige Limburger stelde dat de Renault-motor in zijn Red Bull ,,uit elkaar kon klappen" op hooggelegen circuits zoals die in het Russische Sotsji. ,,Max klaagt teveel", sneerde de geïrriteerde Abiteboul op de persconferentie in Sotsji, waar zondag de Grote Prijs van Rusland is.