Verstappen tevreden met inhaalrace: 'Auto was heel erg goed'

,,Ik had een goede start en al snel lagen we alweer vijfde, dus dat was gewoon heel goed. De auto voelde goed aan. We konden gemakkelijk door het veld heen."



Verstappen bleef zo lang rondrijden op de softband dat een late aanval op de top-4 nog mogelijk leek als hij ging voor de hypersoftband. Het werden echter de ultrasofts. ,,Ik wilde vanaf dat moment de auto goed naar het einde brengen. De achterstand op Kimi Räikkönen was te groot om hem nog te kunnen aanvallen. Er zat niet meer in. Er was geen kans op een beter resultaat, ook omdat de hypersofts binnen drie ronden kapot zijn. Maar het voelde goed. Hier ben ik blij mee. De auto was dit weekend heel goed."