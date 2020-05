Verstappen treft winnaars Indy 500 in virtuele 24 uur Le Mans

Renault blijft ondanks bezuinigin­gen in Formule 1

29 mei Renault gaat fors bezuinigen om door de coronacrisis te komen, maar blijft wel actief in de Formule 1. ,,Het is onze intentie om in de Formule 1 te blijven", zei interim-directeur Clotilde Delbos. Vanaf volgend jaar geldt een budgetplafond van 133 miljoen euro voor alle teams in de Formule 1 en Renault denkt dan beter te kunnen concurreren met de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull.