Verstappen tussen hoop en vrees: ‘Ik heb niet de auto om aan te vallen’

Door Arjan Schouten



Alle spotlights in Singapore staan gericht op Charles Leclerc. Was Max Verstappen voor de zomerstop de man in bloedvorm, nu heeft zijn generatiegenoot uit Monaco die rol overgenomen. Voor de derde keer op rij start de coureur van Ferrari van pole position, de positie waarvan hij in Spa en Monza steeds won.



De recente resultaten van Verstappen steken er maar wat schril bij af. Meteen uitgevallen in Spa, na een inhaalrace achtste in Monza en nu weer een teleurstellende kwalificatie achter de rug in Singapore. Met de vierde plaats voor Verstappen en de zesde plaats voor Alexander Albon tekende Red Bull Racing gisteren voor de slechtste kwalificatie op Marina Bay Circuit sinds 2008. Dus is het niet zo gek dat Verstappen weinig fiducie heeft in de race die komen gaat.