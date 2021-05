Verstappen tweede achter Hamilton na boeiend gevecht, maar ziet extra WK-punt verdampen

Met de inzet van beide coureurs hield Mercedes Max Verstappen van de zege in Portimao. Een moeilijk weekend, maar met een tweede plaats tekende de Nederlander wel voor het maximale resultaat. ,,We zaten er niet helemaal lekker in, hier. Maar de race was nog heel redelijk.”

Door Arjan Schouten



Niet zijn circuit, niet zijn weekend. Niet zijn asfalt. En toch nog keurig tweede worden achter Lewis Hamilton. Zo is de nieuwe realiteit, anno 2021. Het kwaliteitsverschil tussen Mercedes en Red Bull Racing is zo minimaal dat er nergens nog sprake is van gigantische overmacht. Ja, Mercedes was net als vorig seizoen sterker op het lastige rollercoaster circuit in de Algarve. Maar waar dat een halfjaar terug bij het laatste bezoek aan Portimao nog resulteerde in een kansloze derde plaats op een dikke halve minuut van Hamilton, bleef het nu veel langer spannend. Tot diep in de finale zelfs, waarin alle coureurs van Mercedes en Red Bull een rol vertolkten.

Gekwalificeerd als derde achter Valtteri Bottas en Hamilton greep Verstappen zijn kans in de zesde ronde, na een safety car-situatie. Bij de herstart leek Hamilton op P2 niet helemaal scherp toen Bottas op het gas ging en buitenom ging Verstappen. Vijf rondes later kwam Hamilton echter weer langszij op het rechte stuk. En negen ronden later verschalkte Hamilton ook zijn teamgenoot Bottas voor de leiding in de wedstrijd. Maar daarna liep hij zelfs in vrije lucht niet enorm uit. ,,Alles is nog mogelijk, Max”, kreeg Verstappen daarom te horen door de radio. ,,Nog een lange weg te gaan.”

Op naar de pitstops, waar Verstappen na 36 van de 66 rondes als eerste naar binnen ging voor de harde banden. Een undercut, was ongetwijfeld de bedoeling. Meteen reageerde Mercedes, dat Bottas alsnog voor Verstappen weer buiten kreeg op de witte banden. Maar met meer temperatuur in dat rubber passeerde Verstappen de Fin meteen weer, voor P2. ,,Yes, come on!”, schreeuwde Verstappen.

Een ronde later: Hamilton binnen en weer terug voorop. Maar daar ging het strategische verhaal nog even door, want Red Bull liet Sergio Pérez lekker buiten om voor wat vuile lucht voor de neus van Hamilton te zorgen. ,,Waar zijn de blauwe vlaggen?”, mopperde Hamilton, toen hij de Mexicaan eindelijk in zijn vizier kreeg. Even vergetend dat Pérez nog niet binnen was geweest. Niet dat het veel uitmaakte, want snel was de wereldkampioen er weer langs.

,,Jaag hem op”, kreeg Bottas te horen van Toto Wolff, die hoogstpersoonlijk op de radio kwam om de Fin, racend op P3, aan te sporen. Waar Pérez een sleutelrol vertolkte, moest de Fin dat ook doen bij Mercedes. Maar waar hij nog kort kwam, bleef Verstappen buiten bereik. Twee rondes voor de geblokte vlag gaf Bottas het daarom op, om te pitten voor vers rood rubber en een poging te doen voor het extra WK-punt. Meteen reageerde ook Verstappen, die dat ook wel zag zitten. ,,Zal ik ook gaan?”, vroeg Hamilton. Een poging waard, werd hem verteld, maar nee, de Brit bleef buiten. Vertrouwend op Bottas, die dat puntje wel af kon pakken van concurrent Verstappen.

In de slotronde noteerde Bottas ook daadwerkelijk de rapste omloop. Verstappen ging er nog twee tienden van een seconde onderdoor en dacht zo niet zeven maar slechts zes punten te verliezen op leider Hamilton. Tot zijn afgrijzen verloor hij die tijd na de finish echter weer vanwege het overschrijden van de track limits, net zoals pole op zaterdag aan zijn neus voorbij ging.

,,Hmmm, een beetje vreemd”, reageerde Verstappen - die in de veronderstelling was dat er geen track limits waren in bocht 14 - toen het nieuws hem verteld werd tijdens het interview meteen na de race. Maar het leek hem niet enorm te frustreren. ,,Dit was een beetje een moeilijk weekend voor ons, vanwege het gebrek aan grip en tempo. We kwamen hier een beetje tekort op Mercedes. Maar goed, het was met een sterke start en een tweede plaats nog een heel redelijke race’’, oordeelde Verstappen. ,,We zaten er hier niet helemaal lekker in, maar goed.. Op naar Barcelona.”

In de WK-stand ziet Verstappen de achterstand nu oplopen van één punt naar acht punten. De Brit heeft er 69, Verstappen 61. De verrassende nummer drie Lando Norris (McLaren) staat met 37 punten al op een straatlengte.

