Verstappen uitgeroepen tot driver of the day

Max in Singapore Volop perspec­tief vanaf P2, maar redt zijn motor het?

9:14 Groot was zijn geluk na de verrassende tweede plaats in de kwalificatie. Nu wacht een race met kansen in Singapore, voor Max Verstappen. ,,Als ik Lewis voorbij kan bij de start, bestaat er een goede kans op de zege’’, zo weet hij. Maar blijft zijn motor heel?