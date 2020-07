Verstappen: Veel nieuwe onderdelen, kijken wat er werkt

Door Arjan Schouten



Knokkend een seizoen in en onderweg steeds sterker worden, Red Bull Racing was er de laatste jaren meesterlijk in. En zeker nu is het nodig, met een extreem dominant Mercedes vooraan het veld. Bij de renstal van Max Verstappen weten ze niet exact waarom de RB16 niet zo snel is als gehoopt en verwacht, maar daar moet de komende twee raceweekenden op het asfalt van Silverstone een helderder beeld over ontstaan. ,,We brengen veel nieuwe en andere onderdelen mee. Maar eens zien wat er werkt en wat er niet werkt. Er is nog veel ruimte voor verbetering en we leren nog steeds bij”, aldus Verstappen, die Mercedes opnieuw vooraan verwacht op het rappe circuit in Northamptonshire.



Lewis Hamilton is er torenhoog favoriet, net als vorig jaar. Maar dat zegt voor Verstappen ook weer niet meteen alles. ,,Want een jaar terug gingen we er vooraf ook van uit dat we hier in de kwalificatie klappen zouden krijgen, maar toen bleek het verschil uiteindelijk maar twee tienden”, weet de Limburger nog.