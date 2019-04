Verstappen verwacht geen wonder van nieuwe motor: ‘Meer updates nodig’

De grote updates komen pas over twee weken in Barcelona. Maar dit weekeinde rijdt Max Verstappen wel al met een nieuwe Honda-motor. Toch blijft hij voorzichtig als het gaat om zijn kansen in Bakoe. ,,Dit is niet ons favoriete circuit.”

Door Rik Spekenbrink

Er was niets mis met de vorige motor, benadrukt Verstappen. Maar de krachtbron die nu in de Red Bull wordt gebouwd, belooft nog wat betrouwbaarder te zijn en bovendien iets meer PK te genereren. ,,Maar op de rechte stukken zullen Ferrari en Mercedes ons nog steeds te snel af zijn. Dus ik ben voorzichtig met voorspellingen. We hebben zeker meer updates nodig.”

Dan gaat het over andere onderdelen dan de motor, winst op het gebied van aerodynamica. Traditiegetrouw is de Grote Prijs van Spanje het eerste moment voor die grotere aanpassingen. ,,Maar ook daarna weet je nog niet alles over de verhoudingen”, denkt de Limburger. ,,Hamilton won zijn titel vorig jaar ook pas later in het seizoen.”

Hoe dan ook: net als afgelopen jaren is Red Bull veroordeeld tot een inhaalrace. Pluspunt: daar is het team goed in. ,,We hebben mensen aan boord die heel snel analyseren waar het probleem ligt en met verbeteringen komen.” Minpunt: de kans is aanzienlijk dat het weer ‘te laat’ is als het gaat om het titelgevecht. ,,Natuurlijk wil je vanaf het begin een competitieve auto. Maar er wordt hard gewerkt, echt vol gas, daar ben ik zeer tevreden over.”

Quote Normaal gesproken heb je veel grip op een stratencir­cuit, maar hier niet omdat je met die rechte stukken zit. Max Verstappen

En dan is Bakoe ook nog eens niet de favoriete baan van Red Bull Racing. Het is dan weliswaar een stratencircuit, maar de lange rechte stukken (het langste is 2,2 kilometer lang) compenseren dat eventuele voordeel voor het team. Verstappen kan bovendien nog geen goed resultaat overleggen in Azerbeidzjan. Drie jaar geleden, toen het nog de Grote Prijs van Europa was, werd hij achtste. De daaropvolgende jaren viel hij uit; eerst door technisch malheur, daarna door de veelbesproken kop-staartbotsing met ploegmaat Daniel Ricciardo.

,,Het is niet mijn favoriete circuit, maar er is ook niets mis mee”, aldus Verstappen. ,,Normaal gesproken heb je veel grip op een stratencircuit, maar hier niet omdat je met die rechte stukken zit. Tel daarbij het vuil op het asfalt, de muren direct langs de baan en het continu moeten switchen tussen hoge en lage snelheid op en je begrijpt waarom het hier tricky is. Ieder foutje wordt afgestraft.”

Van een podiumplek rept hij al met al niet, ook al zijn er afgelopen jaren gekkere dingen gebeurd. ,,In deze fase kan het belangrijker zijn om het maximaal haalbare resultaat te garanderen.”