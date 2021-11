Verstappen verwacht net als in 2019 spanning tot het einde in Brazilië

Verstappen bouwde zijn voorsprong in het WK-klassement dankzij zijn zege bij de Mexicaanse Grand Prix verder uit. ,,Het was heel lekker om in Mexico te winnen. Als team had het bijna niet beter kunnen verlopen voor ons”, kijkt hij terug, in een vraag- en antwoordgesprek van zijn team Red Bull. ,,Het was geweldig om Sergio Pérez naast me op het podium te hebben. We hadden een snelheidsvoordeel en dat kon ik tot het einde van de race volhouden.”