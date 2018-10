Verstappen vierde in afsluitende vrije training

Wegligging

Verstappens onvrede van gisteren had overigens niets te maken met zijn klassering. Hij klokte bij de vrije trainingen een zesde en een vierde tijd. Het was de wegligging van zijn Red Bull die hem ontevreden maakte. Zijn auto ging alle kanten op.

De Limburger gaf eerder deze week al aan dat, reëel gezien, een vijfde plek sowieso het maximaal haalbare resultaat is in Japan. Hij heeft niet de verwachting dat hij in de kwalificatie sneller kan zijn dat beide Ferrari’s en Mercedessen. En in de race is inhalen vervolgens schier onmogelijk. ,,Ik ben bang dat het dan treintje rijden wordt”, zei Verstappen.

Hij had nog hoop op regen in de kwalificatie, maar de verwachting is dat het later vandaag droog is in Suzuka.