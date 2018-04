Verstappen: Voorzichtiger? Zo moet ik deze race niet benaderen

Door Arjan Schouten



Vragen over het incident met Sebastian Vettel. Over de clash met Lewis Hamilton. Over de gesprekken na afloop. Over de excuses. Ze blijven maar gesteld worden. Zo lijkt de hele paddock in Bakoe zich af te vragen of Max Verstappen de ervaring van Sjanghai nog mee de auto in neemt, komende zondag? Gaat hij bijvoorbeeld voorzichtiger rijden op het weinig vergevingsgezinde, krappe stratencircuit in de hoofdstad van Azerbeidzjan? ,,Ik denk niet dat ik het hier zo moet benaderen. Dat is de verkeerde houding'', meent Verstappen. ,,Mezelf vertragen, niks ondernemen, zo ben ik niet. Ik ben hier niet om het veld op te vullen.''