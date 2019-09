Verstappen: We moéten er wel staan, nu

Door Arjan Schouten



In Spa al in de eerste ronde klaar. Op Monza slechts achtste. Maar in Singapore is Max Verstappen opeens weer een van de favorieten. De Limburger van Red Bull Racing weet dat het zo werkt in zijn wereld. Met sterke resultaten op het bochtige stratencircuit in de eilandstaat in Zuid-Oost Azië waar hij vorig jaar nog tweede was, heeft hij dat verwachtingspatroon zelf mede in gang gezet. Maar vooralsnog trapt Verstappen maar even op de rem.

Die favorietenrol hoeft hij niet zo nodig terug, zonder nieuw topresultaat. Vlak voor de zomerstop was hij de snelste en dat moet hij eerst maar weer eens zien te worden. ,,Ik verwacht hier echt wel een goed weekend. Een beter weekend dan in België en Italië. Maar tegelijkertijd besef ik ook heel goed dat je daar totaal geen vorm van garanties op hebt’‘, zo vertelt hij kalmpjes in de paddock van het stratencircuit, onder de gigantische Singapore Flyer, waar toeristen zich hoog in de draaimolengondels vergapen aan alle mooie bouwwerken in de schatrijke republiek.

Quote Een heleboel factoren moeten eerst meezitten, voordat je bij dat goede resultaat komt

,,Alles moet hier kloppen’‘, weet Verstappen. ,,In de kwalificatie, maar ook met de set-up van de auto. En dan is het hier ook nog eens zo dat je traint overdag en kwalificeert en racet als het al donker is, wat voor de settings niet eenvoudig is. Dus een heleboel factoren moeten eerst meezitten, voordat je bij dat goede resultaat komt. Onze kansen zijn hier groter, maar dan moet je er zelf ook wél staan.‘’

Na die inhaalrace in Italië, waarin hij lang vast zat in het drukke veld, hoopt hij hier in Azië voor het eerst serieus te profiteren van de nieuwe Honda-motor. Een stap vooruit, zo meent Verstappen. ,,Natuurlijk analyseer je na die races in België en Italië de minpunten, maar wij kijken zelf ook naar de meevallers. En die vertellen ons dat de rest van het seizoen nog veel moois voort kan brengen. Zo was er met de auto en het tempo niets mis. Mercedes ligt nog wat op ons voor. En Ferrari, wat ze daar doen weet ik eigenlijk niet.. Het lijkt er nu op of die nog mijlenver voor op ons liggen. Maar of dat puur door motorvermogen komt of door iets anders…. Je kunt het niet aantonen. Ze hebben zeker iets goed gedaan, dus moeten wij maar gewoon zelf aan de slag.‘’