Verstappen: ‘Weet ook niet hoe het kwam, de band plofte opeens’

,,Ik weet ook niet hoe het kwam, de band plofte opeens”, zei een zichtbaar balende Verstappen, die even daarvoor nog indruk had gemaakt met een knappe inhaalactie op de vanaf pole gestarte Valtteri Bottas, bij Ziggo Sport.

De Nederlander wist op Imola bij de start direct de tweede plaats over te nemen van Lewis Hamilton. ,,Ik probeerde daarna bij Bottas in de buurt te blijven, maar hij had iets meer snelheid. Na de pitsstops zat ik ook vast achter Bottas. Hij had volgens mij wat schade aan zijn vloer. Hij maakte een paar keer een fout en daardoor kon ik hem voorbij gaan.” Hamilton had inmiddels al de leiding gegrepen door een goed getimede pitstop.

,,Dit had een hele goede race kunnen zijn. Er was niets aan de hand, maar ineens had ik een klapband. Anders was ik normaal gesproken tweede geworden, maar dat mocht helaas niet zo zijn.”

Ook van de twee eerdere races dit seizoen op Italiaanse bodem keerde Verstappen met lege handen terug. Op Monza bezweek zijn Honda-motor. Een week later beloofde Honda beterschap, maar gebeurde het op Mugello weer. ,,Drie keer een ‘nul’ in Italië”, concludeerde Verstappen. ,,Dat is niet best.”

