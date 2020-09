Verstappen wil Mercedes in Rusland pijn doen: ‘Focus op eigen race’

Voorbeschouwing GPEen moeizaam weekeinde leek in het verschiet te liggen voor Max Verstappen in Rusland. Maar een perfecte kwalificatie biedt hem ineens zicht op zijn tiende racezege in de Formule 1. Al zal het nog een behoorlijke klus worden om af te rekenen met Mercedes.

Een blik op de resultaten van de zes voorgaande races in Sotsji voedde het voorgevoel dat het wel eens heel saai zou kunnen worden aan de boorden van de Zwarte Zee. Mercedes is er altijd dominant geweest, zelfs toen het team niet zo ver boven de rest uitstak als in 2020.

Maar we hebben het vaker gezien in de Formule 1, juist als voorspelbaarheid op de loer ligt, gebeurt er iets verrassends. Ook Mercedes kan deze dagen in Rusland niet vertrouwen op de automatische piloot. Lewis Hamilton was in de vrije trainingen op vrijdag al aan het stoeien met zijn auto, en vond ook bij de kwalificatie van gisteren hobbels op de weg. Die weerhielden hem niet van zijn 96ste pole position, maar dat is er dit keer één met het nodige voorbehoud. Juist in Sotsji is het gek genoeg niet de beste startplek. De weg naar de eerste echte echte bocht is lang, met de zuigkracht van de huidige bolides is het vaak handiger gebleken om een slipstream te kiezen en er dan voor die knik voorbij te gaan.

,,Ik verwacht zeker dat één van deze twee voorbij komt flitsen”, doelde Hamilton dan ook op Verstappen en zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die op plek drie begint. Daar komt nog bij dat de Brit op de rode, zachtste band moet starten. Dat komt doordat hij in Q2 op zaterdag tegenslag kende. Zijn eerste ronde werd geschrapt omdat hij buiten de lijntjes kleurde, daarna was er een code rood en kon de Brit zich geen gok meer op de gele mediums permitteren. Sterker, hij mocht van geluk spreken dat hij Q3 haalde en uiteindelijk de pole wist te pakken. ,,De zachte band heeft tien keer meer degradatie dan de medium”, baalde Hamilton. ,,Ik zal me moeten focussen op mijn eigen race en strategie.”

Hamilton kan overwegen na een korte eerste stint op de rode band voor een ‘tweestopper’ te gaan. Maar hij rekende al voor dat dat vermoedelijk geen optie is, omdat de relatief lange pitstraat in Sotsji een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur kent en een bandenwissel dus meer tijd kost dan normaal.

Toch rekende Verstappen zich nog niet rijk. Hij weet dat Mercedes normaal gesproken nog altijd wat sneller is als het gaat om de race pace, de snelheid over een afstand van 300 kilometer. Bovendien kan hij geen enorme risico’s nemen. Een derde ‘DNF’ op rij kunnen hij en zijn team zich niet permitteren. ,,Het is belangrijk dat we weer punten scoren”, zei de Nederlander veelbetekenend.

Maar Hamilton en Bottas weten met wie ze zullen moeten afrekenen. Want juist na twee uitvalbeurten zal Verstappen ook gretig zijn om een goed resultaat te boeken. Doet zich ook maar de kleinste kans voor om de Russische grand prix te winnen, dan zal hij toehappen. Juist op het circuit waar Mercedes vaak niet tot het uiterste hoefde te gaan, kan het zich nu geen misstap meer permitteren.