Verstappen wil opheldering over het gladde asfalt in Istanbul: ‘Grip kan niet slechter’

,,Ik hoop dat het niet gaat regenen, want dan moeten we op spikes gaan rijden. We zullen het er tijdens de rijdersvergadering over hebben waarom hier het asfalt zo glad is. We zijn 5 seconden langzamer dan wat we hier hadden moeten rijden", vervolgde de coureur van Red Bull. Hij was niettemin tevreden over de trainingen. "Over het algemeen was het een positieve dag. De auto werkte goed en daar ben ik best wel blij mee."