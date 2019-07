Verstappen wint sensationele regenrace in Duitsland

En dat kon niet gezegd worden van iedereen. Charles Leclerc crashte de boarding in. Valtteri Bottas gleed met het podium in zicht volledig uit de bocht het grind in. Sergio Perez was al heel snel klaar met zijn race. En ja, zelfs vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ging meerdere keren de fout in. Mercedes-teambaas Toto Wolff sloeg zijn vuisten bijna stuk op tafel van alle frustratie. Waar Bottas eerder al het podium vergooide, werd Hamilton pas elfde. Een race zonder Mercedessen in de WK-punten, zelden vertoond. Wat er ook meteen weer voor zorgde dat Verstappen dankzij 25 WK-punten opeens weer vol meedoet in het WK. Hamilton leidt nu met 223 punten, Bottas volgt met 184 en Verstappen zet vol de druk erop bij de Fin met 162 punten.



Deze misschien wel laatste Grand Prix op de Hockenheimring (contract loopt na deze editie af) had zoveel sensatie dat Netflix er goed aan zou doen hier een hele aflevering aan op te dragen, als ze begin volgend jaar weer met een documentaire komen over seizoen 2019. Sinds 2014 won Hamilton alle races die beïnvloed werden door regen. Hongarije en Japan in 2014. Engeland en Amerika in 2015. Monaco, Engeland en Brazilië in 2016. China en Singapore in 2017. En Duitsland in 2018. Maar vandaag bewees Verstappen eens te meer na sterke natte optredens in China en Brazilië dat hij de nieuwste regenmeester van de Formule 1 is.