Verstappen zesde in slottraining, tijden niet heel representatief

Net als een dag eerder duurde het even voordat de meeste coureurs aan de slag gingen op het Autodromo Nazionale Monza. Toen de sessie op gang kwam werd duidelijk dat Verstappen zijn Red Bull een stuk beter functioneerde dan een dag eerder, toen volgens de Nederlander zelf de juiste balans ontbrak en het lastig was om grip te krijgen. In de kwalificatierun aan het einde zouden we nog wat beter te zien krijgen hoe het ervoor stond met Verstappens auto, maar van een ultieme ronde kwam het niet.

Dat had alles te maken met een probleem bij Daniel Ricciardo, die tien minuten voor tijd voor een rode vlag zorgde. ‘I have an issue’, vertelde de Australiër aan zijn team terwijl hij zijn Renault in het gras tot stilstand bracht. De tijd liep door terwijl de gele wagen werd weggehaald en uiteindelijk bleven er nog maar drie minuten over wanneer de baan weer werd vrijgegeven. Bottas (1.20,089) bleef onbedreigd bovenaan, twee tienden voor Carlos Sainz. De McLaren lijkt dit weekend in orde te zijn, want Norris maakte de top-3 compleet voor de uitgevallen Ricciardo, Lewis Hamilton en Verstappen (1.20,456 op mediums). Straks (om 15.00 uur) wordt het pas echt duidelijk hoe de verhoudingen liggen.



