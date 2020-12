Vervolmaakt Russell zijn sprookje, of levert Bottas nu wel?

Door Arjan Schouten



Een vertrouwd beeld, als vanavond om 18.10 Nederlandse tijd voor de tweede zondag op rij de startlichten doven boven het asfalt van Bahrain International Circuit. Twee Mercedessen vooraan, Max Verstappen er direct achter. Maar alles is anders nu, vergeleken met vorige week. Lewis Hamilton (corona) beleeft voor het eerst sinds veertien jaar een Grand Prix niet vanuit de cockpit van een van de wagens, maar voor de tv in zijn hotelkamer. In de kwalificatie deed dat gemis Mercedes nog geen pijn, maar die volledige ‘front row’ moet nog wel verzilverd worden in een race die ongetwijfeld niet uit zal draaien op een gezapige parade.

Quote Iedereen heeft tegen me gezegd: spring in die auto en ga genieten George Russell Alle coureurs voorspellen chaos op de slechts 3,5 kilometer lange buitenste lay-out van Sakhir, het kortste rondje in jaren. In de kwalificatie waren de piloten ruim onder de minuut alweer rond, wat al vroeg in de race zou kunnen resulteren in een driftig gewapper van blauwe vlaggen voor de achterblijvers die de snellere concurrenten voor moeten laten gaan.

De vraag is of Mercedes die voorspelde chaos ook rimpelloos weet te managen met een absoluut minder ervaren line-up, nu Hamilton er niet bij is. Starten van poleposition deed Bottas al vaak genoeg om te weten dat zijn winstkansen daardoor niet automatisch extreem stijgen. Al tien keer eerder ontglipte hem de zege na een start van pole. Vorige week reed hij nog weg van P2, om uiteindelijk pas achtste te worden, twee weken na zijn dramatische veertiende plaats in Istanboel.

De druk zal er vol op staan bij de Fin, zonder Hamilton en met de gretige invaller George Russell naast hem in de andere Mercedes. ,,Als George mij op snelheid klopt in een ‘clean’ race, dan sta ik natuurlijk wel een beetje in mijn hemd”, concludeerde Bottas eerder deze week al. Daarom luidt zijn enige opdracht: winnen.

Dan is het vertrekpunt van Russell toch eenvoudiger. Na twee jaar worstelen in de achterhoede heeft hij bij Mercedes niets te verliezen. ,,Iedereen heeft tegen me gezegd: spring in die auto en ga genieten. Er wordt niets van me verwacht”, aldus Russell, die nog nooit een WK-punt scoorde. ,,Het podium halen zou al geweldig zijn. Maar ik ga er volledig open in. Of ik nou, tweede, derde of vijfde mag worden, mijn eigen gevoel zal uiteindelijk bepalend zijn of ik tevreden ben of niet.”

Bij de bookmakers staat Russell ongetwijfeld vanwege zijn gebrek aan ervaring met de bolide van Mercedes wel pas genoteerd als derde, achter Max Verstappen. De vraag is echter wat de Limburger met zijn RB16 kan op het minirondje met de vele lange stukken waar hij dit weekend maar weinig lovende woorden aan besteedde. Daar komt nog eens bij dat hij op een andere strategie moet vertrekken. Bottas en Russell starten op de mediums, Verstappen op de softs.

,,Dat maakt het ook wel weer interessant, de start wordt daardoor héél belangrijk”, aldus Verstappen. ,,Natuurlijk gaan die twee Mercedessen gewoon weer heel snel zijn, want ook George is een prima coureur. Dus willen we proberen te winnen, dan moeten we met beide wagens afrekenen.”

De favorietenrol ligt niet bij Red Bull, weet Verstappen. ,,We hebben niets te verliezen, dus het is beter om maar wat plezier te maken. En laten we maar eens zien wat we dan kunnen uitrichten.”