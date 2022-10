Verwarring alom, maar Max Verstappen kan toch wereldtitel vieren na winst in Japan

Met samenvatting Max Verstappen na snelste tijd in slottrai­ning als grote favoriet richting kwalifica­tie

Max Verstappen is later vandaag dé te kloppen man in de kwalificatie op Suzuka. In het laatste trainingsuur zette de WK-leider, ditmaal op een droge baan, de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc op drie tienden. Daarachter was ook Fernando Alonso weer snel in de Alpine.

8 oktober