Verzoek Mercedes verworpen, incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wordt niet opnieuw bekeken

In ronde 48 van de race op circuit van Interlagos wilde Hamilton afgelopen zondag buitenom voorbij Verstappen en de koppositie overnemen, maar de Nederlander van Red Bull Racing gaf die ruimte niet en dwong zijn Britse rivaal buiten de baan. Mercedes was van mening dat Verstappen meer had kunnen insturen en vroeg een zogeheten ‘right to review’ aan. Daarvoor kwam de renstal gisteren met nieuw bewijs en een kleine 24 uur later zijn de stewards eruit. Het incident hoeft niet opnieuw bekeken te worden en dus hoeft Verstappen zich dit weekend geen zorgen te maken om een straf.

,,Totaal verwacht", stelde Mercedes-baas Toto Wolff tijdens een persmoment in Qatar, waar dit weekend alweer geracet wordt. ,,We wilden de discussie triggeren, want dit gaat een thema zijn in de volgende races. En daar ging het ons om.”

Vanzelfsprekend werd er vanuit het Red Bull-kamp verheugd gereageerd. ,,Dit was het juiste besluit", aldus Christian Horner. ,,Want dit had een ware doos van Pandora geopend, met andere dingen die tijdens de race zijn gebeurd en dan ook bekeken hadden moeten worden.”

