Vettel: We zijn niet in de positie om beloftes te doen

Vettel eindigde op Albert Park in Melbourne als vierde, teamgenoot Charles Leclerc als vijfde. Ferrari had tijdens de testweken echter steevast de snelste tijden laten zien. De verwachtingen waren daarom hooggespannen. ,,Ik denk dat we wel wat antwoorden hebben maar je kunt niet terug en het herhalen”, zei Vettel over de tegenvaller. ,,Sommige lessen die we hebben geleerd gaan over de set-up van de auto, andere over de afstelling voor het circuit.”