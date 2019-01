Vier Nederlandse vrouwen maken nog kans op plekje in W Series

Video Taakstraf Verstappen bekend: meelopen met stewards bij Formule E in Marrakech

11 januari Max Verstappen weet twee maanden later wat zijn taakstraf is die de FIA hem oplegde na zijn aanvaring met de Franse coureur Esteban Ocon tijdens de Grand Prix van Brazilië op 11 november in São Paulo. Verstappen zal dit weekend bij de Formule E in Marrakech twee dagen meelopen met de stewards.