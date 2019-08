Vier nieuwe banden in 1,88 seconden? Geen probleem voor Red Bull

Verstappen na eerste pole position: ‘Nu ben ik van al die vragen af’

3 augustus Max Verstappen was in de persconferentie na zijn eerste pole position, een goed kwartier na de kwalificatie, alweer de rust zelve. Hij was uiteraard erg blij met zijn primeur, maar zei tegelijkertijd dat het voor hem geen halszaak was geweest, het uitblijven van die eerste pole tot zijn 93ste raceweekeinde.