Vijftien jaar na de laatste GP van Jos: zijn loopbaan in beeld

Toprace voor Arrows in Maleisië

Na een jaartje zonder zitje reed Verstappen in 2000 en 2001 voor het eerst twee jaar op rij voor hetzelfde team: Arrows. In Britse dienst sprokkelde hij punten in Italië (vierde), Canada (vijfde) en Oostenrijk (zesde). Maar zijn beste race voor Arrows – en misschien wel zijn beste GP ooit – reed hij in 2001 in Maleisië. Net zoals zijn zoon vaak doet, flitste hij in een ronde met een wereldstart van P18 naar de zesde positie. De tweede plaats was zelfs even van de Limburger, die in de regen een geweldig gevecht leverde met topcoureurs als Michael Schumacher en Mika Häkkinen. Maar toen het asfalt weer droog werd, bleek een zevende plaats het hoogst haalbare in Sepang, waar zijn zoon vorig jaar won.