Villeneuve: Schumacher niet bij beste coureurs ooit, Hamilton is veel beter

Hoewel Schumacher liefst zeven wereldtitels won, vindt Villeneuve dat Lewis Hamilton ‘mijlen boven Schumacher staat.’ De Brit kan komend weekeinde in Mexico zijn vijfde titel veroveren en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Juan Manuel Fangio.



Voor Villeneuve staan Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, Jackie Stewart en Hamilton hoger op zijn lijstje van beste coureurs aller tijden. ,,Er zijn te veel negatieve verhalen rondom Schumacher”, vertelt Villeneuve, die in 1997 de wereldtitel won, nadat hij in botsing kwam met de Duitser. Schumacher zou kampioen zijn geworden als Villeneuve uitviel, maar de coureur van Ferrari viel zelf uit en werd zelfs uit het klassement gehaald, waardoor hij ook zijn tweede plek in het WK kwijt was. In 1994 had Schumacher hetzelfde trucje uitgehaald. In de Grand Prix van Australië (destijds de laatste race van het seizoen red.) liet de coureur van Benetton een klein gaatje in een bocht en op het moment dat Damon Hill erin dook, gooide Schumacher het stuur om. Beide coureurs vielen uit en de Duitser pakte zijn eerste wereldtitel.