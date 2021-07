Voegt Max Verstappen zich vandaag in het rijtje van allergrootsten?

Formule 1 Geloof in titel groeit: ‘Een betere Max Verstappen hebben we nog nooit gezien’

28 juni Een week na de winst in Frankrijk volgde Max Verstappens meest dominante Formule 1-zege ooit in Oostenrijk, waar zondag nóg eens geracet wordt. Red Bull begint te geloven in de titel. ,,Voor deze dubbel riepen we al: 50 punten pakken. Geen punt laten liggen.”