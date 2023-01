Volop speculaties rond Formule 1: alles wijst erop dat Ford en Red Bull met elkaar in zee gaan

Formule 1 staakt zoektocht naar vervanger voor Grand Prix van China, toch recordaan­tal races in 2023

Het Formule 1-seizoen bestaat in 2023 uit 23 races. Het is de leiding niet gelukt een nieuwe locatie te vinden voor de Grand Prix van China, die vanwege de strenge coronarestricties in het land van de kalender werd gehaald.

20 januari