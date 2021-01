Voormalig F1-kampioen Button terug bij Williams

De Vries laat zich gelden bij eerste Formule 1-test: ‘Wát een auto, buiten­aards’

16 december Nyck de Vries heeft zich laten gelden bij zijn debuut in een Formule 1-auto. De Fries zette tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi de tweede tijd neer in de bolide van het kampioensteam van Mercedes en was na afloop behoorlijk onder de indruk van de auto.