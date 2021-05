Vrouw Romain Grosjean toont brandwonden van haar echtgenoot: ‘Deze hand, waar ik zo van hou’

Samenvatting Bottas iets sneller dan Verstappen in drukke eerste training

7 mei Max Verstappen is het GP-weekend in Spanje begonnen met een tweede tijd in de eerste vrije training. Nadat hij een paar keer wat hinder ondervond kon hij dan eindelijk beginnen aan zijn snelle run op de zachtste band, om uiteindelijk net achter Valtteri Bottas uit te komen. De Nederlander bleef Lewis Hamilton wel voor in VT1.