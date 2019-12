Vrouw van Michael Schumacher geeft beetje hoop

De fanclub van de Duitse autocoureur wil op 29 december een nieuwe Facebookpagina lanceren. Het is dan precies zes jaar geleden dat Schumacher een zware hoofdblessure opliep tijdens een skiongeluk. Sindsdien is er maar weinig naar buiten gekomen over de gezondheidstoestand van de Duitser die in een huis in Zwitserland wordt verpleegd.