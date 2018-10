W Series: Op zoek naar de vrouwelijke Verstappen en Hamilton

Door Arjan Schouten



,,Vrouwelijke racers bereiken op hun leercurve nu een glazen plafond en dat heeft vaak meer te maken met een gebrek aan sponsoring dan met een gebrek aan talent," zo merkt voormalig Formule 1-coureur David Coulthard, een van de initiatiefnemers.

Velen deden een poging, maar zelden haalde een vrouw het tot de koningsklasse van de autosport. Slechts vijf vrouwen deden ooit mee aan een Formule 1-weekend en slechts twee kwalificeerden zich ook voor een race. Alleen Lella Lombardi haalde bij de Spaanse Grand Prix in 1975 een noemenswaardig resultaat: zesde, goed voor een half WK-puntje. Een jaar later was de Italiaanse de laatste vrouw die in actie kwam in een Formule 1-race. En aan die droogte van ruim veertig jaar moet snel een einde komen. Een nieuw initiatief - de W Series - moet dat proces bespoedigen.

In de lente van 2019 start een compleet nieuw ‘single-seater’ kampioenschap alleen voor vrouwen. Met plaats voor 18 tot 20 coureurs, die allemaal een identieke Tatuus T-3178 Formule 3-auto gaan besturen op bekende Europese circuits en in de toekomst ook in Amerika, Azië en Australië. Het kampioenschap, waar de deelnemende vrouwen na een rigoureus selectieproces nog voor aangewezen moeten worden, kent een prijzenpot van anderhalf miljoen dollar.

Grote baas van de W Series wordt Catherine Bond Muir, een advocate met 25 jaar werkervaring in de sportwereld. Racedirecteur is Dave Ryan, voormalig teambaas in de Formule 1 van McLaren en Manor. De bekende Formule 1-journalist en woordvoerder van McLaren Matt Bishop wordt commercieel directeur. En als adviseurs zijn voormalig coureur David Coulthard en de topdesigner Adrian Newey (Red Bull Racing) aangetrokken.

,,Om een succesvolle coureur te worden, moet je bekwaam, vastberaden, competitief, dapper en fysiek fit zijn. Je hoeft geen man te zijn. Dat is de reden waarom wij er rotsvast van overtuigd zijn dat vrouwelijke en mannelijke racerd op dezelfde voorwaarden met elkaar kunnen concurreren, met dezelfde kansen. Op het moment echter ervaren vrouwelijke coureurs een ‘glazen plafond’ op hun leercurve als ze de Formule 3 bereiken. Vaak als gevolg van een gebrek aan financiering in plaats van een gebrek aan talent’’, zo weet Coulthard. ,,Daarom is er een geheel nieuwe, volledig vrouwelijk kampioenschap nodig om een competitieve en constructieve omgeving voor de motorsport te creëren waarin vrouwen zich kunnen uitrusten met de nodige vaardigheden om uiteindelijk door te groeien tot de bestaande race-series, om daar te concurreren met de beste mannelijke coureurs.’’

Racedirecteur Dave Ryan: ,,De W Series zal meer vrouwen cruciale ervaring geven in relevante auto's op relevante circuits, zodat ze niet alleen leren hoe ze snel moeten zijn, maar ook hoe ze kunnen winnen, zodat ze hun carrière verder kunnen brengen dan de niveaus die traditioneel haalbaar zijn.’’